"للحين عايش" لفضل شاكر تقترب من 5 ملايين مشاهدة (فيديو)

طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.





واقتربت الأغنية من تحقيق 5 ملايين مشاهدة بعد نحو أسبوعين من طرحها.





وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.



