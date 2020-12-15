"خفاجي" يكشف تفاصيل جديدة عن تطبيق لمحاصرة فيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن تفاصيل التطبيق، الذي أعده لمصابي فيروس كورونا.





وأكد "خفاجي" أن التطبيق ليس فقط لجائحة كورونا، وإنما في الأساس لأي مرض معدٍ ينتشر عن طريق اللمس، فهو يساعد على حصر المخالطين وبالتالي السيطرة على المرض.



