ساسي على رادار الدوري القطري









يفضل الليبي مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتقاله موكله إلى الدوري القطري عن التجديد مع القلعة البيضاء.





يأتي ذلك حسب ما أكد محمد فاروق، وهو ما أثار تخوف مسئوو الزمالك بسبب رغبته في انتقال اللاعب إلى الدوري القطري أو السعودي عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.



