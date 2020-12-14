ساسي على رادار الدوري القطري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يفضل الليبي مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتقاله موكله إلى الدوري القطري عن التجديد مع القلعة البيضاء.

يأتي ذلك حسب ما أكد محمد فاروق، وهو ما أثار تخوف مسئوو الزمالك بسبب رغبته في انتقال اللاعب إلى الدوري القطري أو السعودي عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فاروق في برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أن مهند عون يحاول إقناع ساسي بالموافقة على أحد العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة سواء من الدوري القطري أو السعودي من أجل الحصول على عمولة كبيرة.

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