فراس سعيد لـ"الفجر الفني": دوري مختلف في "وادي الجن".. وهذا ما جذبني للمشاركة في المسلسل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements

تحدث الفنان فراس سعيد ، عن  تجربته  في مسلسل "وادي الجن" مؤكدًا أنها ممتعة كثيراً وأحببها بشدة، مضيفًا: " هتشوفوا حاجة متعملتش في الوطن العربي قبل كده".

وقال لـ "الفجر الفني":  "جذبني للعمل كل شئ السيناربو ودوري مختلف، وكنا نمثل بوجود الكروما مع كائنات لا توجد معنا في الحقيقة".

وأضاف أن المسلسل كان تحدي كبير لفريق العمل لكننا نجحنا فيه وأتمنى ان ينال المسلسل إعجاب الجميع" .

كان فراس سعيد كشف مؤخرًا عن بداية دخوله الفن مشيرًا إلى أنه بدأ بالصدفة حيث عرض عليه المخرج خالد يوسف المشاركة في فيلم "العاصفة"، مشيرًا إلى أنه كان يعمل من خلف الكاميرا.

وأشار إلى أنه عمل مديرًا فنيًا في بعض الإعلانات، وبعدها عمل أيضًا في الأغنيات المصورة فيديو كليب وبعض المسلسلات والأعمال، معقبًا: "كنت أعمل في الديكور والشق الفني لبعض الأفلام منها".

أخبار تهمك

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان