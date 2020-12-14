بنزيما يتغنى برقمه القياسي مع ريال مدريد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد، عن فخرة بعد أن أصبح اللاعب الأجنبي الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ ريال مدريد بواقع 528 مواجهة.

وفاز ريال مدريد مساء أمس على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال بنزيما عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "ليلة رائعة.. فخور بفريقي وبنفسي لتحقيق هذا الإنجاز".

وأرفق بنزيما تلك الكلمة بصورة له رفقة كل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والبرازيلي روبرتو كارلوس الذي انتزع منه اللقب ويظهر اللاعب الفرنسي وهو يحمل قميصا تذكاريا برقم 528 في الخلف، بينما كان يحمل روبرتو كارلوس قميصا عليه رقم مبارياته مع الملكي وهو 527.

وتمكن كريم بنزيما من إحراز 257 هدفًا خلال مشواره مع ريال مدريد، ويعد خامس هداف في تاريخ الفريق الملكي.

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