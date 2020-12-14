كهربا يكشف حقيقة علاقته بجماهير الزمالك

أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حبه الشديد لجماهير الزمالك.









وقال كهربا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" : "أحب جماهير الزمالك كثيرا ولم يصدر مني أي إساءة لهم إطلاقا، حتى بعد رحيلي عن القلعة البيضاء أحترمهم كثيرا ولا يوجد شئ بيني وبينهم".





وأضاف: "جمهور الأهلي يختلف عن أي جمهور في العالم وكان سبب في عودتي للتألق وتسجيل الأهداف، وعلاقتنا صعب وصفها وهذا يسعدني كثيرا لأنني من ضمن هؤلاء الجماهير".







