نجم ليفربول مهدد بالغياب عن 13 مباراة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية، عن إمكانية غياب نجم ليفربول لنحو 13 مباراة عن فريقه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وتعرض البرتغالي دييجو جوتا لإصابة ستبعده لنحو شهرين قادمين، حيث من المتوقع عودته خلال منتصف شهر فبراير المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن جوتا سيغيب عن 13 مباراة مقبلة لليفربول، خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد عدة مواجهات قوية.

وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي سيغيب بذلك عن 13 مباراة لليفربول، أبرزها ضد توتنهام هوتسبير ومواجهة قطبي مدينة مانشستر.

يذكر أن المؤكد حتى الآن غياب جوتا عن مباراة فولهام، اليوم، في الجولة 12 من البريميرليج، لكن النادي الإنجليزي لم يصدر أي بيان طبي بشأن طبيعة إصابة اللاعب أو مدة غيابه عن المباريات.

كان جوتا انتقل من وولفرهامبتون إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير 44 مليون يورو.

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