كهربا يكشف سر بكاؤه في نهائي كأس مصر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر بكائه في مباراة نهائى كأس مصر عقب فوز الأهلي باللقب.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. 

وقال كهربا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم": "بكيت  في مباراة الجيش بعد الفوز بكأس مصر لأن هذه البطولة أتت في وقتها، وهي بطولة تاريخية بالنسبة لي وتعد الخامسة في مشواري الكروي".

وأضاف: "التتويج بالبطولات مع الأهلي شيء مختلف، فقد فزت بثلاث بطولات في شهرين وهذا صعب تكراره في أي مكان في العالم".

يذكر أن، الأهلي قد حقق هذا الموسم بطولة أفريقيا على حساب الزمالك وكأس مصر على حساب طلائع الجيش، وذالك بعد الفوز ببطولة الدوري العام أول بطولة للمارد الأحمر هذا الموسم.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان