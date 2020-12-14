"الفجر الفني" يكشف كواليس دويتو محمد جمعة ومدين





وتأتي الأغنية لاستقبال العام الجديد 2021 وهي من إنتاج ايرث برودكشن سارة الطباخ.



من ناحية أخري يستكمل محمد جمعة تصوير مشاهده من "يوم وليلة" والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.





والعمل بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة.

علم "الفجر الفني" أن الفنان محمد جمعة، والملحن مدين يقومان حاليًا بتسجيل أغنية جديدة وذلك لطرحها ضمن احتفالات رأس السنة.