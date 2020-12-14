صراع محتدم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية عشر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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انتهت أحداث الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة أرسنال على ملعبه ضد بيرنلي بهدف نظيف، وفوز ليستر سيتي على برايتون بثلاثية دون رد.

كما تعادل ليفربول أمام مضيفه فولهام بهدف لهدف، وهي نفس نتيجة توتنهام أمام مضيفه كريستال بالاس، بينما تغلب ساوثهامبتون على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية.


وعلى صعيد صراع الأهداف، مازال دومنيك كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون، متصدراً للقائمة، إلا أن الثنائي محمد صلاح وجيمي فاردي، يواصلان الضغط، بعد أن رفعا رصيدهما للهدف العاشر.

وفيما يلي، قائمة هدافي البريمييرليج، بعد مرور 13 جولة حتى الآن.

1- دومنيك كالفيرت لوين (إيفرتون) – 11 هدف.

2- محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف.

3- سون هيونج مين (توتنهام) – 10 أهداف.

4- جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف.

5- هاري كين (توتنهام) – 9 أهداف.

6- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) – 8 أهداف.

7- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 7 أهداف.

8- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 7 أهداف.

9- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف.

10- داني إينجز (ساوثهامبتون) – 6 أهداف.

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