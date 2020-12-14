شاهد.. رأي فاروق حسني في التطبيع مع إسرائيل

Advertisements

قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن سبب خروجه من مكتب اليونسكو هو أنه كان ضد التطبيع مع إسرائيل، مضيفا: "مقدرش أثبت الزمن.. الزمن يتلون بظروفه".



وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عب فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه كان يرى أنه لن يكون هناك تطبيع إلا عندما يكون هناك دولة فلسطينية، مضيفا: "التطبيع يأتي بعد الاعتراف بدولة فلسطين".



وشدد على ضرورة الدخول في حوار جاد للوصول إلى علاقة لها طابع معين في المنطقة، مضيفا: "إسرائيل مش هنقدر نحميها، والتفكير السياسي له اعتباراته".

