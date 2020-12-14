نجم الأهلي السابق يشيد بمحمد شريف في مركزه الجديد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، بمستوى محمد شريف لاعب الأهلي في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد مشاركته في مركز رأس الحربة.

وأكد شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ''، أن شريف ظهر بشكل جيد، وأضاف ثقلاً كبيراً لهجوم الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب رأس الحربة الأساسي للفريق مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.

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