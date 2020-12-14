"لجنة مكافحة كورونا" تكشف 4 أعراض قد تعني إصابتك بـ الفيروس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد النادي، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن فيروس كورونا ضعف، لكنه أصبح أسرع من حيث الانتشار، والعدوى لعدد أكبر معقبًا: "هذا يعني أن الفيروس بات يؤثر على قطاع أكبر الذي بدوره قد يعاني من أمراض مصاحبة وبالتالي فإن عدد الوفيات سيزيد".

وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر فضائية "ON"، ان هناك أربع أعراض تستوجب الحذر، والتشكك في الإصابة بفيروس كورونا، العرض الأول هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق، فإن هذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس، والثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم،.
ولفت إلى أن العرض الثالث هو الطفح الجلدي والرشح، والرابع أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من 4 أيام إلى 14 أيام على عكس نزلة البرد التي تتضح أعراضها خلال 4 أيام". أما بالنسبة إلى الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والانفلونزا، قال: "كل الأعراض التي من الممكن أن نتخيلها مثل السخونية وآلام الزور وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها".

وبشأن احتمالية وجود إغلاق، قال: "لن نختلف عن العالم، إذ قالت الدول إنها لن تغلق وبخاصة على مستوى التعليم، لكن من الممكن أن نخفف عدد ساعات التواجد في الوحدات التعليمية، أي أننا قد نخفف التجمعات لكننا لن نلغيها، فنحن لن نهرب من خطر محقق إلى خطر غير محقق.. الراجل اللي بقوله اعد في بيتك هيموت من الجوع، لكن هو ممكن يشتغل وتجيله أو كورونا أو متجيش ولو جات ممكن يعدي وممكن ميعديش".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

"لجنة مكافحة كورونا" تكشف 4 أعراض قد تعني إصابتك بـ الفيروس

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

توخيل يعذب كيليان مبابي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 19 ساعة

المرشحون لمواجهة ليفربول فى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من نجم المقاصة عقب الخسارة على يد الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 14 ساعة

عيادة طبيب الغلابة تفتح أبوابها من جديد.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان