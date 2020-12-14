"لجنة مكافحة كورونا" تكشف 4 أعراض قد تعني إصابتك بـ الفيروس

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قال الدكتور محمد النادي، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن فيروس كورونا ضعف، لكنه أصبح أسرع من حيث الانتشار، والعدوى لعدد أكبر معقبًا: "هذا يعني أن الفيروس بات يؤثر على قطاع أكبر الذي بدوره قد يعاني من أمراض مصاحبة وبالتالي فإن عدد الوفيات سيزيد".



وأضاف "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر فضائية "ON"، ان هناك أربع أعراض تستوجب الحذر، والتشكك في الإصابة بفيروس كورونا، العرض الأول هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق، فإن هذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس، والثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم،.

ولفت إلى أن العرض الثالث هو الطفح الجلدي والرشح، والرابع أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من 4 أيام إلى 14 أيام على عكس نزلة البرد التي تتضح أعراضها خلال 4 أيام". أما بالنسبة إلى الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والانفلونزا، قال: "كل الأعراض التي من الممكن أن نتخيلها مثل السخونية وآلام الزور وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها".



وبشأن احتمالية وجود إغلاق، قال: "لن نختلف عن العالم، إذ قالت الدول إنها لن تغلق وبخاصة على مستوى التعليم، لكن من الممكن أن نخفف عدد ساعات التواجد في الوحدات التعليمية، أي أننا قد نخفف التجمعات لكننا لن نلغيها، فنحن لن نهرب من خطر محقق إلى خطر غير محقق.. الراجل اللي بقوله اعد في بيتك هيموت من الجوع، لكن هو ممكن يشتغل وتجيله أو كورونا أو متجيش ولو جات ممكن يعدي وممكن ميعديش".



