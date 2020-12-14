صاحب عقار كوبري البلكونة بمطروح يحكي لأول مرة تفاصيل الأزمة

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كشف محمد الحلواني، صاحب العقار العقار المتضرر بمطروح، تفاصيل دخول كوبري ببلكونة بمطروح، مشيرا إلى انهم يعرفون أنه سيتم تنفيذ كوبري، ولكنهم فوجئوا بمكان الكوبري داخل المنطقة السكنية.



وأشار "الحلواني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه حرر محضر خوفا من أن يضر الكوبري المنطقة، معقبا: "اتفاجئنا أن الكوبري داخل جوة البلكونة"، لافتا إلى انه ترك منزله فترة بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف، أنه قدم شكوى بمجلس المدينة، فجاء مهندس وعاين الموقف، ولم يخبره أحد أنه سيتم تعويضه بسبب الضرر من الكوبري، منوها بأن هناك منازل أخرى تضررت من الكوبري، كاشفا أن قناتي الشرق ومكملين تواصلوا معه ليظهر معهم ويشتكي.

