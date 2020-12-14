عيادة طبيب الغلابة تفتح أبوابها من جديد.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسني سعد، طبيب الغلابة الجديد، إنه قام بفتح عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي بعد إعادة ترتيبها وتحديثها، لكي تؤدي العيادة الرسالة مرة أخرى.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه حدد قيمة الكشف بشكل رمزي يقدر بـ15 جنيهًا، ويستقبل كافة المرضى في الكثير من التخصصات، مثل الباطنة والحميات والأطفال والجرحة.

ولفت إلى أنه قام باستئجار العيادة من صاحب العمارة، من أجل استكمال قصة الكفاح التي بدأها الدكتور محمد مشالي في مساعدة الفقراء، والتخفيف عن آلام الف

ورغم وفاته إلا أن الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة" مازال موجودا على الساحة المصرية، سواء بعمل المحافظات على تخليد اسمه بتسمية مقرات به أو تكريمه بعدة أشكال، إلى وصل الأمر إلى الرغبة في إعداد عمل درامي لقصته.

وأطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا وذلك تقديرا له ولمجهوداته في المدينة طيلة السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن دشن مواطنين حملات على السوشيال ميديا وطالبوا بأهمية تكريمه.

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عيادة طببب الغلابة

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