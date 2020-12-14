سينتيا خليفة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "وادى الجن"





أعربت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "وادي الجن"، وسط مجموعة من الفنانين الشباب فى مصر أبرزهم ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، محسن منصور.





وكشفت سينيتا خليفة لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها فى "وادى الجن"، حيث قالت" أقدم شخصية فتاة تسمي "هند" وهي أميرة في العالم الخيالي عام 1700، وهى فتاة محاربة وتعيش مع الرجال، ورغم ذلك تقع فى قصة حب وتعيش كامرأة حساسة لها مشاعر مثلها مثل غيره".



