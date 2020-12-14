سينتيا خليفة تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "وادى الجن"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "وادي الجن"، وسط مجموعة من الفنانين الشباب فى مصر أبرزهم ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، محسن منصور.

وكشفت سينيتا خليفة لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها فى "وادى الجن"، حيث قالت" أقدم شخصية فتاة تسمي "هند" وهي أميرة في العالم الخيالي عام 1700، وهى فتاة محاربة وتعيش مع الرجال، ورغم ذلك تقع فى قصة حب وتعيش كامرأة حساسة لها مشاعر مثلها مثل غيره".

يذكر أن "وادى الجن" تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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