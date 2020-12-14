أسماء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" موعد عرض مسلسلها الجديد "أنصاف مجانين"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعربت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها بعرض مسلسل "أنصاف مجانين" في مهرجان القاهرة السينمائي، وعن سعادتها بهذه التجربة، كما كشفت عن موعد عرضه في التلفزيون

وصرحت لـ"الفجر الفني" بأنها سعيدة بتجربته في مسلسل "أنصاف مجانين"، موضحة أنه سيتم عرضه في شهر يناير على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وهو من إخراج عمر رشدي وتأليف مريم نعوم ومعي أحمد خالد صالح والكثير من الفنانين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء كان مسلسل "حكايات بنات" بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، محمد يسري إخراج مصطفى أبو سيف.

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