موعد مباراة برشلونة المقبلة





حقق نادي برشلونة فوزا هاما على حساب نظيره نادي ليفانتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



