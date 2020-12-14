موعد مباراة برشلونة المقبلة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي برشلونة فوزا هاما على حساب نظيره نادي ليفانتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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