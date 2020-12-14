الزمالك عن إحتراف مصطفى محمد: نرغب في تكرار تجربة محمد صلاح

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يتلقي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عدة عروض للإحتراف خلال الفترة الحالية بعد المستوي الذي قدمه مع القلعة البيضاء.

وكشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب جيد ومتمسكون بخدماته ولا نرغب في رحيله ولكن نحن بين نارين".

وأوضح: "مصطفى محمد لاعب كبير ونرى فيه محمد صلاح جديد ونرغب في تكرار نفس التجربة لذلك قد نوافق على رحيله والنادي بين نارين".

أخبار تهمك

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان