الزمالك عن إحتراف مصطفى محمد: نرغب في تكرار تجربة محمد صلاح









يتلقي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عدة عروض للإحتراف خلال الفترة الحالية بعد المستوي الذي قدمه مع القلعة البيضاء.





وكشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب جيد ومتمسكون بخدماته ولا نرغب في رحيله ولكن نحن بين نارين".



