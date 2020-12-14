محافظ الإسكندرية: العقاران المتصدعان مرخص لهما بأربعة أدوار فقط (فيديو)

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تفاصيل اخلاء عقاران متصدعان في الاسكندرية، نتيجة تصدعهما بمنطقة محرم بك.



وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى، مساء الأحد،: "العقاران مرخص لهما بأربعة أدوار فقط، وأحد العقارات قام ببناء 14 دورًا، والآخر 11 دورًا في عام 2014، وهناك 26 قرار إزالة صدروا للعقارين، واليوم شعر سكان العقارين صوت "طرقعة" فجأة، وتم إخلاء المباني، بدون أي ضحايا، وتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقارين، فوجد أن احد العقارين حدث به ميل، وانفصل عن الآخر بحوالي 15 سم".



ولفت إلى أن المحافظة وفرت إيواء للسكان من خلال تجهيز مدرسة مجاورة للعقارين الذين يصل عددهم لـ73 أسرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر كثيرًا في الاسكندرية بسبب المباني المخالفة التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

