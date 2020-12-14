قذف "جورج بوش" بالحذاء.. عن ذكرى أشهر واقعة في تاريخ المؤتمرات الصحفية

يذكرنا اليوم بواقعة هي الأشهر في تاريخ المؤتمرات الصحفية، والتي صنعت من الصحفي العراقي "منتظر الزيدي" بطلا في نظر الشعوب العربية، حيث قام بإلقاء حذائه في وجهه الرئيس الامريكي، جورج بوش، واشتهرت الواقعة وقتها على معظم وسائل الإعلام العربية والعالمية.





وتعود الواقعه الي 14 ديسمبر من عام 2008، حيث كان الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي يجمع بينه وبين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بالعاصمة العراقية بغداد، لتوقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، وفيما يستكمل "بوش" حديثه عن الاتفاقية العسكرية فجئ الحضور بالصحفي منتظر الزيدي يقذف زوج حذاءه على الرئيس الأمريكي،قائلا:"هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب الغبي"ولكن قام "بوش" بتفادي الحذاء الاول، وما لبث الا قليل حتي كان يقذف بفرده حذائه الثانية قائلا:" وهذه من الأرامل والأيتام والأشخاص الذين قتلتهم في العراق"، ولكن هذة المرة الحذاء جاء في علم أمريكا الذي كان خلفه. ولكن سرعان ما جاء الرد من قبل قوات الأمن العراقية والأمريكية حيث طرحوه أرضا ثم سحبوه إلى خارج القاعة مخلفا وراءه خيط من الدماء يسيل منه على الأرض، وجاء رد "بوش" علي تلك الإهانة قائلا:" كل ما أستطيع قوله إن الحذاء كان مقاس عشرة"، واستكمل:"هو يحاول لفت الانتباه لا أعرف مشكلة الرجل، لكني لم أشعر ولو قليلا بتهديد".

موقف رئيس الوزراء العراقي .





وحاول نوري المالكي، التصدي لحذاء منتظر لكي لا يصيب الرئيس بوش، وقد أشاد ببوش بعد الحادثة وبمواقفه التي اعتبرها داعمة للشعب العراقي، كما أنه كان شاهدا علي كسر ذراع "الزيدي" من قبل قوات الامن وهي تقوم بعتقاله وسيل الدماء من مواطن عراقي قام بإهانة رمز الإحتلال لوطنه.





الموقف الشعبي العربي

بشكل عام أعلن معظم الصحفيين العرب تأييدهم للزيدي بما فعله، مطالبين بسرعة الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي أثناء اعتقاله، حيث كان يستخدم حقه المشروع في التعبير عن رأيه ومقاومة المحتل لبلاده، لذا يجب ألا يكون هذا مبررًا للعصف بحقوقه القانونية أو تجاوز أحكام المعاملة الإنسانية. كما حمل اتحاد محامين العرب الحكومة العراقية والولايات المتحدة مسؤولية الحفاظ على حياة منتظر الزيدي، وان العالم قد شهد الوحشة وانتهاك حقوق الانسان في اعتقاله. كما خرجت المظاهرات حاشدة لدعم وتأييد "الزيدي" والمطالبة بالإفراج عنه، وفي ذلك الوقت تحول الزيدي إلى بطل نظر الشعوب العربية، حيث كان يبلغ من العمر 28 عام ويمثل الشريحة الأكبر في الوطن العربي، كما تم وضع تمثال أكبر لحذاءه في مدينة تكريت، ولكن رئيس الوزراء العراقي قد امر بإزاله هذا النصب التذكاري.





محاكمة الزيدي

في صباح الأربعاء 17 ديسمبر 2008 مثل الزيدي أمام القضاء لتدوين إفادته.



