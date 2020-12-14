"لم يتم تداوله".. صحفي صيني يفجر مفاجأة بشأن لقاح "سينوفارم" (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال نادر رونغ هوان، الكاتب الصحفي الصيني، إنه حتى الآن لم يتم تداول لقاح سينوفارم في الأسواق الصينية ولذلك لعدم إعطاءه لرخصة التداول في الأسواق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إعطائه الرخصة خلال ديسمبر الحالي وتحديدًا خلال أسبوع.

وأضاف "هوان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه لا يمكن شراء هذا اللقاح، وفقط يتم إعطاءه للحالات الحرجة المصابة بالفيروس والأشخاص المسافرون للخارج للعمل في شركات صينية خارج الصين.

وأشار إلى أن الصين بدأت منذ يوليو الماضي في تطعيم المسافرين أو العاملين خارج الصين بلقاح سينوفارم، مشيرًا إلى أن عدد الملقحين حتى الآن وصل إلى مليون شخصًا.

وأوضح الكاتب الصحفي الصيني، إلى أنه لا يوجد إغلاق داخل الصين، مؤكدًا على التزامهم بالإجراءات الاحترازية وهذا ما ساعد على تقليل حدة انتشار الفيروس داخل البلاد.


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