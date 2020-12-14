وزير التعليم: لن نغلق المدارس ونترك الكافيهات والسينمات (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب التحدث عن إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، وعندما يتم إتخاذ قرار من هذا الشأن سيتم تطبيقه، معلقا: "مفيش مدارس أخدت إذن بالغلق من الوزارة"، مطالبا أي شخص يعرف مدرسة إتخذت قرار بالغلق بشكل انفرادي يبلغ الوزارة عنها.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قرار غلق المدارس قرار دولة، وليس استفتاء، ويتم إتخاذه بناءا على تقارير من المديريات التعليمية في كل محافظة، حيث أن قرار الإغلاق لا يجب أن يكون من الأمور التي يتم تداولها على "السوشيال ميديا".

وأضاف، "المنهج التعليمي لازم يكتمل، وإحنا الخسرانين لو أعدنا في البيت"، منوها بأن نظام المنازل متاح لمن يريد، ولن يتم اللجوء إلى الأبحاث للتقييم، متابعا: "لا نغلق المدارس ونترك الكافيهات والسينمات". 

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