تحذير من انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. والأرصاد تكشف التفاصيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد بداية من الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، محذرًا من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارية بداية من اليوم الاثنين.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن درجات الحرارة سوف تنخفض اليوم أربع درجات، وثلاث درجات غدًا الثلاثاء.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف يصاحبها استمرار لنشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، والاضطراب الكامل في حركة الملاحة البحرية.

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