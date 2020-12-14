شاهد.. "الثمن غالي" رد حاسم من وزير التعليم على دعوات غلق المدارس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حسم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مسألة استمرار العام الدراسي الحالي من عدمه، مشيرًا إلى أن من يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حذف أجزاء من المنهج أو تأجيل الدراسة أو إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا هي مجرد شائعات.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "علينا ألا نلتفت للسوشيال ميديا وما يقال عن حذف أو إلغاء أو تأجيل أو إغلاق المدارس فهو كاذب، وعلينا أن نذاكر عادي ونحضر نفسنا لامتحانات نصف العام سواء لسنوات النقل أو للثانوية والسنة ماشية بصورة منتظمة".

وأضاف "فات 9 أسابيع والأمور تسير بصورة طبيعية على مستوى مدارس الجمهورية، الحالة مطمئنة واستكمال العام الدراسي شيء أساسي، كل من يطالب بالإلغاء سيكون مترتب عليه ثمن غالي، لأنه من مصلحة الجميع استكمال العام الدراسي".

وتابع "لا نستطيع أن نفعل ما قمنا به العام الماضي، يجري التنسيق المستمر مع وزارة لصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، محدش المفروض يكون نفسه في الإغلاق لأن الإغلاق لن يكون للمدارس فقط وسيكون عندما يكون الجميع مضطر يقعد في البيت، مش هنقفل المدارس ونسيب الكافيهات والمطاعم".

واستطرد وزير التعليم "استكمال المحتوى التعليمي ضروري وسيتم تقييمه من غير غش أو شراء الأبحاث، وبالنسبة لسنوات النقل سيكون هناك امتحانات في لجان مراقبة في المدارس في ميعادها الطبيعي وما يقال بخلاف ذلك إشاعة ضغطا لعدم استكمال العام الدراسي".

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