أول تعليق من "سباح المانش" بعد تعيينه في وزارة الشباب والرياضة (فيديو)

أعرب محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذووي الهمم، عن سعادته بعد تعيينه منسقًا لأنشطة ذوي الهمم في وزارة الشباب والرياضة، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





ووجه "الحسيني" خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" الشكر إلى الحكومة والدولة لاهتمام بذوي الهمم.





وقال "الدولة اهتمت بنا وعملت قوانين الدمج والإعاقة، وأنا سعيد بتعييني ونفسي أساعد الشباب اللي زيي، وأول حاجة فكرت فيها تشكيل فريق سباحة من ذوي الهمم وفي غيرها من الأنشطة الأخرى".



