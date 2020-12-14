وزير التعليم يرد على تدخل الجيش في العملية التعليمية (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما تروجه القنوات المعادية لمصر، بشأن أن الجيش المصري متدخل في التعليم، قائلا: "أول مرة أسمع المعلومة دي".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ليس لها علاقة بالتعليم، ولن تضيع دقيقة في هذا، ولا صحة لما يتردد من قريب أو بعيد، متسائلا: "عندما تكون القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر نمشي ورائهم ولا نثبتلهم أننا نستطع الاستمرار.

وأضاف، "حرام ولادنا يخسروا سنة دراسية من عمرنا.. في ناس بتحارب من أجل إيقاف عجلة التعليم المصري".

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