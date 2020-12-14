وزير التعليم يرد على تدخل الجيش في العملية التعليمية (فيديو)

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما تروجه القنوات المعادية لمصر، بشأن أن الجيش المصري متدخل في التعليم، قائلا: "أول مرة أسمع المعلومة دي".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ليس لها علاقة بالتعليم، ولن تضيع دقيقة في هذا، ولا صحة لما يتردد من قريب أو بعيد، متسائلا: "عندما تكون القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر نمشي ورائهم ولا نثبتلهم أننا نستطع الاستمرار.



