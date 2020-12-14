بازوكا: الإسماعيلي لن يتمكن من التواجد في المربع الذهبي رغم كل هذه الصفقات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق سيد عبد الرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، على تعادل الدراويش أمام المصري سلبيا، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد.

وأكد أن هذا التعادل يعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية.

وأشاد بازوكا لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة Ten، بالمدافع الجديد لنادي الإسماعيلي، التونسي مروان الصحراوي، مؤكدا أنه ظهر بشكل جيد، بالإضافة إلى الأنجولي إري بابل.

وشدد على أن الإسماعيلي لن يتمكن من التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، رغم الصفقات التي عقدها الفريق، وأن الوضع لن يكون مثل الموسم الماضي لكنه سيحقق مركز  أفضل مما حققه  الموسم الماضي.

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