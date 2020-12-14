شاهد.. تداعيات إطلاق نار خارج كنيسة في نيويورك الأمريكية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد تداعيات إطلاق نار خارج كنيسة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو تطويق قوات الأمن بتطويق مكان الكنيسة بعدما قامت الشرطة الأمريكية بإطلاق النار على المسلح الذي قام بفتح النار على فرقة موسيقية خارج الكنيسة أثناء إقامتها لأحد الحفلات خارجها.

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