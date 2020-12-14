ليلى أحمد زاهر لـ والدها: "بحبك أوي وفخورة بيك"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بنشر فيديو جديد جديدة حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عبر خاصية "استوري".

وظهرت في الفيديو لحظة إلتقاط الصور لوالدها وهو يستلم جائزة افضل ممثل، فيما علقت قائلة: "مبروك يا حبيبي بحبك أوي وفخورة بيك"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر  الدرامية كانت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

وشارك في بطولته عدد كبير من المع النجوم منهم "محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي".



يشار أن ليلي زاهر خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" من بطولة كلا من "ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب"، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من استعادة القناص في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات موسيماني بعد فوز الأهلي على المقاصة بثلاثية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان طلب من نجم برشلونة الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي بسبب الواجب الدفاعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يوم

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. اشتباه في إصابة نجم الأهلي بوتر إكيليس

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يمزق الرواية الإنجليزية لكريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

09:40 م

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

11:02 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان