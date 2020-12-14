شاهد.. رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر توضح زواج الصفقة

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كشفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التفاصيل المتعلقة بماهية زواج الصفقة باعتباره أحد أشكال الاتجار في البشر، حيث عقدت مقارنة بينه وبين زواج القاصرات.



وقالت "نائلة" خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن زواج الصفقة قد يكون زواج شرعي وممكن يكون السن فوق الـ18 ولكنه مبني على أساس مادي ويتم فيه توقيع العقوبة على الأب وكل من دخل طرفا في هذه الصفقة وتعتبر البنت أو السيدة ضحية.



وأضافت أن الخلاف بين زواج الصفقة وزواج القاصرات هو أن زواج القاصرات يدخل تبع حقوق الطفل، ويتم فيه توقيع العقوبة على المأذون وليس الأب وهذا الخلاف بينهما. كما أشارت إلى أن الصراعات السياسية والقبلية وكذلك تداعيات جائحة كورونا كانوا السبب في زيادة ظاهرة الاتجار في البشر.



