وزير التعليم يحسم الجدل بشأن غلق المدارس بسبب كورونا (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك ضوابط صارمة وواضحة على المدارس، وليس للمدارس الحق منفردة في اتخاذ قرار الغلق.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزارة الصحة وضعت ضوابط لغلق فصل أو المدرسة بأكملها، منوها بأن الأرقام لا تستدعي الحديث عن غلق المدارس، ولو كانت هناك ضرورة تراها الدولة لإتخاذ قرار من هذا الشأن كانت ستتخذه.

وأضافت أن هناك مدارس تسيىء استخدام وضع كورونا، حيث هناك مدارس تفرض على الطلاب إجراء "بي سي آر" أسبوعيا، وهو أمر غير مطلوب، وسيتم تعقب هذه المدارس. 

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