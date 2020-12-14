هل سيتم إغلاق المدارس بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يوضح

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الجميع لابد أن يكون حريصا على عدم وجود إغلاق للمدارس حتى لا نقع جميع في مشكلة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العام الماضي كان العام الدراسي على وشك الانتهاء وتم العمل من خلال بدائل سريعة أما الآن فنحن في مطلع العام الدراسي.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق العام هو قرار سيادي ولا يمكن أن نتحدث عن إغلاق المدارس في ظل استمرار كل الأمور الأخرى مثل المواصلات والمقاهي والنوادي؛ ومن يتحدث عن ذلك يقصد إلغاء الامتحانات عن طريق الضغط ونحن لا نقبل أساليب الضغط.

وأكد شوقي أن الامتحانات في موعدها ولا نية للغلق إلا بقرار من مجلس الوزراء ولن يتم حذف للمناهج ولا يمكن اختصار العام الدراسي المكون من 33 أسبوع إلى 15 أسبوع "مفيش غلق للمدراس ونقل للعام المقبل دون امتحانات وقولنا اللي خايف من كورونا ومش عايز يروح المدرسة يتعلم في البيت ويحضر الامتحان".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الرؤية المستقبلية للدولة تعمل على توطين التكنولوجيا وجميع المؤسسات الصناعية لها دور في توفير الأدوات التكنولوجية، وخلال 3 سنوات سيكون هناك تابلت مصري بين أيدي الطلاب.

وأشار إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي ستجري في موعدها بعد غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طلب من الجانب الياباني توفير مديرين يابانيين للمدارس اليابانية وتم تلبية الطلب من الجانب الياباني

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