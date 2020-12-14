قائد الأهلي السابق: المقاصة لم يظهر بشكل جيد أمام المارد الأحمر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادي الأهلي الفوز على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.

علق هادي خشبة، مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، على أداء نادي مصر المقاصة أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في افتتاحية مباريات الدوري المصري بنسخته الجديدة. 

وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "المقاصة لم يقدم أداء مشرف أمام النادي الأهلي، ولا يليق بتاريخ النادي الفيومي ومدربه الكبير الكابتن إيهاب جلال".

وتابع: "كنت أتوقع بداية أقوى لنادي مصر المقاصة، ولكن نادي مصر المقاصة سينجح في استعادة مستواه من جديد وقريبًا ومتأكد من ذلك".

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