جمال الشاعر: لدينا 4 آلاف لوحة تشكيلية عالمية سعر بعضها يصل لـ50 مليون دولار

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:39 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الاعلامي جمال الشاعر، أن مصر يوجد بها 4 آلاف لوحة تشكيلية عالمية مكدسة في المخازن، قائلا: "لدينا كنز من اللوحات الفنية التي يصل بعضها إلى 50 مليون دولار"، واقترح أن يتم تحويل قصر عابدين إلى متحف اللوفر المصري، حيث إن القصر مؤهل بعراقته وتاريخه ويوجد به 550 غرفة وقاعة ساحرة تجذب السياحة على مستوى العالم.

وأوضح الاعلامى جمال الشاعر، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيرى رمضان وجميلة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر أصيبت بعقدة بعد سرقة لوحة زهرة الخشاش، مشيدة بقرار انشاء المتحف الكبير الذي يضم آلاف من قطع الاثار، كما أشار إلى أن قرار تحويل قصر عابدين إلى متحف لوفر فى يد الرئيس السيسى.

وتابع: "فرنسا كعبة المثقفين لان عندهم متحف اللوفر وبعض المتاحف، وهما بالنسبة لمصر فقراء، والاثار المصرية بالنسبة لهم حاجة مذهلة، وأنا متصور أن هذا الامر مصدر دخل ومن اقتصاديات العمل الثقافى وعندنا رأس مال ثقافي جبار"، مؤكدا أن رأس مال مصر الثقافي لا يقل اهمية عن بترول الخليج وأى ثروات أخرى.

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