أحمد مراد يكشف اسم أول فنان رُشح لأداء "رجل المستحيل" (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهائه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الراحل نبيل فاروق الذي بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج وتكاليفه الباهظة، قائلا: "فكرة الرجل المستحيل حلم كبير ومن حظي وشرف لي كتابة سيناريو رجل المستحيل".

وأشار الكاتب أحمد مراد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن خروج فيلم رجل المستحيل للنور يتطلب بذل مجهود، مضيفا: "الموضوع محتاج شويه مجهود والمشروع باهظ التكاليف وكورونا سبب عرقلة العمل أيضا".

وعن ترشيحات البطولة لأداء رجل المستحيل، رد قائلا: "لسه الفيلم مكنش في منطقة الترشيحات بدأت تنضج، وكان فى كذا ترشيح والموضوع بدأ بالفنان عمرو يوسف وبالتوقف انقطت الافكار عن التمثيل، وكنا عايزين نمرر الفيلم من التحديات".

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