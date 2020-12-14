شاهد.. "الإسكان" تكشف مستجدات تطوير مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين (فيديو)

Advertisements

قال مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، إن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين من المواقع الفريدة على مستوى العالم باعتباره الموقع الأوحد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى.



وأضاف "منير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهان السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المكان هو مكان تجلى فيه المولى عز وجل ومكان تشترك فيه الديانات السماوية كلها.



وأشار إلى أن هذا المكان يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية من أجل جذب فئة معينة من السياح تستهدف السياحة الروحانية وهي أرقى أنواع الفئات السياحية والأكثر قدرة على الدفع.



وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى جعل هذا المكان موقعًا فريدًا من مواقع التراث العالمي، لافتًا إلى أنه موقع فريد متكامل يعطي تنوع مش موجود في أي مكان في العالم يجمع بين الجانب الروحاني والديني والتراثي.



وكما أكد أن هذا المكان سيكون مقصد سياحي عالمي روحاني يقوم على إحياء منطقة سانت كاترين والمقاصد السياحية بها وتنمية المرافق وشبكات المياه وإنشاء مدينة سانت كاترين الجديدة بحيث يكون فيه تكامل.

