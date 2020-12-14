داليا مصطفى تستطلع رأي جمهورها في ملابسها









وعلقت على الصورة قائلة :"افتتاح فيلم (عمار).. ايه رأيكم في الفستان والصندل بصراحة؟".



وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" ايه القمر ده بس" ، وكتب معجب آخر :"احلى كابلز في الدنيا" ، وقال آخر:" مشوفتش في حلاوتك وشياكتك" .





فيلم "عمار" من إخراج محمود كمال ، تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.





نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت داليا في الصورة برفقة زوجها شريف سلامة، وترتدي فستانًا أبيض وصندل ذو كعب عالي، وارتدى زوجها بدلة.