ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق مستشفى خاص بالإسكندرية (صور)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة واقعة حريق مستشفى خاص بمنطقة محمد نجيب شرقي محافظة الإسكندرية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، أعمال السيطرة على الحريق للمرة الثانية خلال عام ذات المستشفى، حيث لقى 7 مصابين بكورونا مصرعهم في أواخر يونيو الماضي نتيجة حدوث ماس كهربائي بجهاز تكييف وحدة العناية المركزة.

وكان تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا بالحريق الذي وقع بالمستشفى الكائن بشارع محمد نجيب في منطقة سيدي بشر.

وانتقل على الفور ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص اندلاع حريق محدود بمطبخ المستشفى المشار إليه بالطابق الأرضي- جاري تحديد سببه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر كبيرة.

وجرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه.
ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق مستشفى خاص بالإسكندرية (صور)
ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق مستشفى خاص بالإسكندرية (صور)
ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق مستشفى خاص بالإسكندرية (صور)
ندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب حريق مستشفى خاص بالإسكندرية (صور)

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