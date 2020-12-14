تارا عماد تكشف لـ"الفجر الفني" عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة تارا عماد، عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها، وعن تجربتها في مسرحية علاء الدين مع النجم أحمد عز.

وصرحت لـ"الفجر الفني"، بأنها تصور حاليًا مسلسل "التحقيق" مع أحمد مالك وخالد أنور وهي تجربة جديدة ومختلفة تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، مشيرة إلى سعادتها بهذه التجربة.

وأضافت أنه فيما يخص مسرحية "علاء الدين" فتم استئناف عروضها ويأخذون الاحطياتات اللازمة لتفادي  عدوى فيروس (كورونا)، لافتة لإلى أن نسبة الحضور في المسرح ٢٥ % فقط.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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