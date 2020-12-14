"مصر للطيران": جاهزون لنقل لقاح كورونا من أي وجهة

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن السفر بالطائرات آمن 100%، ونسبة الإصابات التي أقرتها جميع المنظمات الدولية على الطائرات لا تتعدى 0،5%، وهي نسبة لا تذكر.





وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم قياس درجة حرارة الراكب، ويقللوا الاحتكاك بين العاملين في المطار، ويحافظوا على المسافات الأمنة بين الركاب داخل المطار.





وأضاف أن جميع العاملين الذين يتعاملون مع الركاب يرتدوا الكمامات وغطاء الوجه، فضلا عن تطهير صالات السفر، منوها بأن الطائرات مزودة بفلاتر لتنقية الهواء من الجراثيم بنسبة تصل إلى 99%.



