الأهلي ينفي التفاوض مع نجمي سوريا

الأهلي ينفي التفاوض مع نجمي سوريا
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:57 م
عبد القادر عرابي
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أكد مصدر مطلع، نفي رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع أحد نجمي منتخب سوريا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وادعت عدة تقارير صحفية، رغبة الأهلي في ضم أحد النجمين، عمر خربيين مهاجم الهلال، أو عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة، في يناير.
ونفى مصدر مقرب من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، عدم تفكير الأهلي في ضم أي من النجمين، لتدعيم هجوم القلعة الحمراء.
وأكد المصدر، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لم يطلب التعاقد سوى مع الأوروجواياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز.
وشدد، أن لجنة التخطيط ستعرض الأسماء المرشحة حال فشل ضم سيرينو، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بها، قبل كأس العالم للأندية، في فبراير.