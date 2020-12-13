أول مؤلفة موسيقية مصرية.. بهيجة حافظ التي تبرأت منها أسرتها.. وفيلم لها كان سبب الظهور الغنائي الأول لـ"ليلى مراد"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة بهيجة حافظ، واحدة من الرعيل الأول في السينما المصرية.

بدأت علاقة بهيجة حافظ بالسينما عام 1930، فبعدما ذاعت شهرتها في عالم الموسيقى ونشرت مجلة "المستقبل" صورتها على الغلاف باعتبارها "أول مؤلفة موسيقية مصرية" اختارها المخرج محمد كريم لبطولة الفيلم الصامت "زينب" المأخوذ عن رواية الكاتب محمد حسين هيكل، والذي قامت كذلك بوضع موسيقاه التصويرية، لتصبح أول إمراة تقوم بهذا الدور.

وقد تسبب الفيلم في اشتعال أزمة بين حافظ وأسرتها التي تبرأت منها رغم حبها للموسيقى.

وفي عام 1932 أسست بهيجة حافظ شركة إنتاج سينمائي حملت اسم "الفنار". وفي نفس العام أنتجت فيلم الضحايا الذي قامت ببطولته، وقد شهدت نسخته الناطقة بعد ذلك بثلاث سنوات الظهور الغنائي الأول لليلى مراد.

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