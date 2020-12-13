حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اندلع حريق فى مستشفى خاص لعلاج حالات مرضى كورونا، بمنطقة محمد نجيب شرقي محافظة الإسكندرية، مما تسبب في حالة الذعر بين المواطنين.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالإسكندرية، إخطارا من المواطنين باندلاع حريق في مستشفى خاص بمنطقة محمد نجيب بسيدي بشر.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية بصحبة سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون لمنع اقتراب المواطنين، وجار السيطرة عليه.

كما قامت إدارة المستشفى بإخلائها من المرضى حرصا على حياتهم، ولحين السيطرة على الحريق بالمستشفى.

حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)
حريق في مستشفى خاص يعالج حالات كورونا بالإسكندرية (صور)

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