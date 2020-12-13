كاميليا والفن.. أحمد سالم​ اكتشفها و​يوسف وهبي​ قدمها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كاميليا، التي امتازت بجمال أخاذ جعل كل من يراها يقع في حبها، لا تمتلك رصيدا فنيا كبيرا، فقد رحلت في ريعان شبابها.

كان للمخرج أحمد سالم دور كبير في حياتها الفنية، وكان عمرها 17 عامًا، عندما شاهدها في إحدى المناسبات، فتعاقد معها، ووعدها بأن تكون فنانة مشهورة، فقام بتدريبها على التمثيل والرقص لتبدأ رحلتها مع التمثيل.

كانت كاميليا فائقة الجمال وهي في سن المراهقة وبالتحديد في سن الـ17 عامًا، وكانت تتمنى الشهرة والثراء وكانت الصدفة بعدها بسنوات حين إلتقت بالمخرج أحمد سالم، والذي قرر أن يتبناها فنيًا واختار لها "كاميليا" كإسم فني بدلًا من ليليان.

إتفق معها على أن يجعلها نجمة سينمائية كبيرة وقام بتعليمها الاتيكيت والرقص والتمثيل على يد متخصصين، إلا انه بعد ستة أشهر لم ينفذ وعده فقررت الإنضمام لفيلم "القناع الأحمر" مع يوسف وهبي والذي دفع لسالم وقتها 3 آلاف جنيه قيمة الشرط الجزائي، لكي يتنازل عنها وبدأت بعدها مشوارها نحو النجومية.

شاركت في العام 1947 بفيلم "الكل يغني" وبعدها بعام شاركت في أفلام مثل "خيال إمرأة" و"الروح والجسد" أمام ​محمد فوزي​ و"فتنة"، وفي عام 1949 قدمت "شارع البهلوان" وظهرت ضيفة شرف في "منديل الحلو" و"الستات كده" و"القاتلة" و"ولدي" ونص الليل" و"صاحبة الملاليم" و"أرواح هائمة" و"إمرأة من نار".

وفي عام 1950 شاركت في "آخر كدبة" أمام ​فريد الأطرش​ و​سامية جمال​ و"قمر 14" وهو الفيلم الأشهر في مشوارها، وكانت لها مشاركة في الفيلم العالمي "طريق القاهرة" بعد أن رشحها المخرج ديفيد ماكدونالد لتصبح بذلك من أوائل الممثلات المصريات اللواتي شاركن في أفلام عالمية.

وشاركت مع ​نعيمة عاكف​ في بطولة فيلم "بابا عريس" ومع ​إسماعيل ياسين​ في فيلم "المليونير" و"العقل زينة"، وهو آخر أفلامها حيث أن مشوارها الفني لم يتخطى الـ4 سنوات.

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