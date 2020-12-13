تعرف على أحب وأهم الأدوار إلى قلب زبيدة ثروت

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، ذات المشوار الطويل في السينما المصرية والبصمة من خلال أفلام جسدت من خلالها الفتاة الرومانسية الحالمة وغيرها من الأدوار التي اشتهرت بعيونها الزرقاء الساحرة.



درست بكلية الحقوق أسوة بجدها لوالدها وهي مقيدة عضوًا بنقابة المحامين وعملت محامية تحت التمرين في مكتب المحامي لبيب معوض.



وقدم عديدا من الأدوار المختلفة فى السينما ومنها فيلم "نساء في حياتى" عام 1957 إخراج فطين عبد الوهاب مع هند رستم ورشدى أباظة، ثم فيلم "الحب الضائع" عن قصة الدكتور طه حسين مع رشدى أباظة وسعاد حسنى. وفيلم "الملاك الصغير" وفى عام 1959 فيلم "وعاشت للحب" وفيلم "زمان ياحب "مع فريد الاطرش.



تقول زبيدة ثروت "أن أهم وأحب أدوارى في السينما كان مع النجم الشهير عمر الشريف في فيلم "في بيتنا رجل" عن قصة إحسان عبد القدوس وبطولة حسن يوسف ورشدي أباظة.وقد كرمني الرئيس جمال عبد الناصر عن دوري فيه.



اعتزلت العمل بالسينما أوائل السبعينات ثم كانت العودة عام 1975 مع فيلم "المذنبون" للمخرج سعيد مرزوق مع حسين فهمى وسهير رمزى.



تزوجت عدة مرات الأولى في بداية حياتها من إيهاب الغزاوي ضابط البحرية المصرى، ولم يستمر الزواج تسعة أشهر، والثانى المنتج صبحي فرحات والد بناتها الأربع وعاشت معه 8 سنوات، والزوج الثالث المهندس محمد رمزي إسماعيل ولم تمكث معه سوى 6 اشهر والرابع المخرج عمر ناجي والخامس هو الكوافير اللبناني نعيم.



