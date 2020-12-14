والد الطفلة ميرا بعد نقلها لمعهد ناصر: شكرا سيادة الرئيس السيسي (فيديو)

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عقب محمود إمام، والد الطفلة ميرا، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة "ميرا" التي تعاني من ثقب في القلب بعد تقديمه استغاثه.



وقال "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد: "الناس في مستشفى معهد ناصر، بتعاملنا احسن معاملة، بتوجيهات من وزيرة الصحة"، وبشكر الرئيس على استجابته للاستغاثة، وتوجيه بإنقاذ الطفلة".



وكشفت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ميرا والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنهم تلقوا تعليمات أمس من وزيرة الصحة بسرعة نقل الطفلة والتي تعاني من مشاكل صحية بالقلب إلى معهد ناصر من مستشفى مبرة طنطا بناء على توجيهات من الرئيس.



وأشارت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى انه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مجهزى لمكان الطفلة استعدادا لنقلها، موضحة أن "ميرا" وصلت المعهد في حوالي الواحدة والنصف صباحا، وكان في استقبالها مدير المعهد وفريق من الأطباء.



وأضافت أنه تم حجز الطفلة في رعاية الأطفال، استعدادا لإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل لوضع خطة للعلاج، موضحة أن الطفلة تعاني من عيوب خلقية بالقلب.