حقيقة مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف المغربي كريم البلق وكيل أعمال لابا كودجو لاعب العين الإماراتي، حقيقة دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم التوجولي في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

 

وأكد البلق أن الأهلي لم يدخل في أية مفاوضات للتعاقد مع موكله التوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

 

وصرح كريم البلق :"أتممت انتقال بدر بانون إلى الأهلي ولم يتحدث معي مسؤولي القلعة الحمراء في أي مرة عن ضم لابا كودجو".

 

وأكمل وكيل أعمال المهاجم التوجولي لابا كودجو: "اللاعب فى طريقه لتجديد تعاقده مع العين الإماراتى الممتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالى".

 

وأتم البلق تصريحاته مؤكدا أن لابا كودجو في طريفة لتجديد عقده مع العين الإماراتي، في الفترة المقبلة ليغلق الباب أمام رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.

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