الصحة: لم نسجل أي أعراض جانبية على المتطوعين من لقاح سينوفارم

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن لقاح سينوفارم الصيني حتى الآن لم يسجل أية أعراض جانبية على المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح قبل شهرين، مؤكدة أن عنصر الأمان كان مهم جدا وكان من أهم النقط لترتيب الأولويات قبل الحصول على اللقاح.





وأضافت، في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة قريبًا ستقوم بالإعلان رسميًا على موقعها الإلكتروني عن كيفية التسجيل من أجل الحصول على اللقاح.





وأشارت نهى عاصم، إلى أن الطواقم الطبية سيكون لهم الأولية لتلقي اللقاح ثم أصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أن اللقاح سيكون اختياريًا وسيتم التواصل مع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل من أجل متابعة كيفية الحصول عليه.



