بنزيما يحطم رقم روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما يواصل كتابة التاريخ مع ريال مدريد الإسباني وذلك عقب مشاركته في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.


وأفاد للموقع الرسمي لريال مدريد بأن كريم بنزيما أصبح أكثر لاعب أجنبي خوضاً للمباريات مع ريال مدريد متخطياً نجم الفريق السابق البرازيلي روبرتو كارلوس.


وأوضح الموقع الرسمي للنادي الملكي أن بنزيما خاض مع ريال مدريد حتى الآن 528 مباراة في جميع البطولات ليتخطى رقم روبرتو كارلوس الذي خاض 527 مباراة مع ريال مدريد.


وألمح الموقع الرسمي للميرينجي أن بنزيما وصل إلى ريال مدريد في 2009 وقاده للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم الأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات والدوري 3 مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.


وأشار الموقع الرسمي للملكي إلى أن بنزيما يعتبر خامس هداف في تاريخ ريال مدريد برصيد 257 هدفًا كما يتصدر بنزيما أكثر اللاعبين الأجانب في ريال مدريد تحقيقًا للإنتصارات بـ358 فوزًا.

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